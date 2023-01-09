Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligin 17'nci haftasında oynanan Antayaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasında Lincoln'ün yerine Gustavo'ya şans verdi. Jesus, kalede Altay'ı görevlendirirken üçlü savunmayı Serdar Aziz, Gustavo ve Attila Szalai'den kurdu. Jesus, kanadın sağında Osayi-Samuel'e, solunda ise Ferdi Kadıoğlu'na forma verdi. Portekizli teknik adam, orta ikilide Arao ve Crespo'yu görevlendirdi. Jesus'un hücumdaki tercihleri ise Rossi, King ve Batshuayi oldu.Teknik direktör Jorge Jesus, Galatasaray maçında sahaya 3'lü savunmayla çıktı. Tecrübeli teknik adam, sezon başından bu yana takımını hem 3'lü hem de 4'lü savunmayla oynatırken son olarak geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında sahada 4'lü savunma yer almıştı. Jesus, Galatasaray karşısında ise 3'lü savunma ile mücadeleye başladı. Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarına da üçlü savunmayla çıkan Jesus'un takımı, Kartal'la berabere kalmış ve Fırtına'ya da yenilmişti. Fener, dünkü sonuçla üçlü sistemde üçüncü puan kaybını aldı.Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tek oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı sona eren ve bireysel çalışmalara başlayan Pedro, derbi maç kadrosuna dahil edilmedi. Pedro'nun haricinde Alioski ile İsmail Yüksek de teknik ekip kararıyla, kadroda yer almadı. Sarı-Lacivertli ekipte Luan Peres, 16 maç sonra formasına kavuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalan Peres, Galatasaray derbisine yedek soyundu.