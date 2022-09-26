Jorge Jesus'un jokeri Lincoln Henrique

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique, hocasının verdiği her fırsatı iyi kullanmaya devam ediyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'un jokeri Lincoln Henrique
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26 Eylül 2022 13:06
Lincoln
Lincoln
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, gerçek pozisyonu forvet arkası olmasına rağmen Jorge Jesus tarafından farklı bölgelerde oynatıldı.

Genç Brezilyalı; 10 numara, üçlü savunmada sol kanat bek, dörtlü savunmada sol kanat ve sağ kanat olarak görev yaptı.

2 GOL 5 ASİST

6'sı ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giyen ve 603 dakika sahada kalan Lincoln, 2 gol - 5 asistlik performansıyla Jesus'un önemli hücum opsiyonlarından biri olarak dikkat çekti.

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