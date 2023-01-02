Jorge Jesus'un hedefi 5 maç 15 puan!

2022 FIFA Dünya Kupası sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus takımından seri galibiyetler istiyor.



Takımının form durumuna güvenen Portekizli teknik adam, ilk olarak Adana Demirspor deplasmanına kadar oynanacak 5 maçtan 15 puan beklediğini futbolcularına söyledi.



Fenerbahçe sırasıyla Antalyaspor (D), Galatasaray, Gaziantep FK (D), Ümraniyespor (D) ve Kasımpaşa ile oynayacak. Portekizli teknik adam, bu maçların kazanılması durumunda takımın önünün açılacağını hesap ediyor.



Jesus oyuncularına, "En önemli maçımız Antalyaspor maçı. Çünkü ilk maçımız bu. Tamamen bu maça odaklanmanızı istiyorum." dedi.



