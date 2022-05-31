Fenerbahçe'de imzası için geri sayıma geçilen Jorge Jesus'un iki yıldızı transfer etmek için gözüne kestirdiği iddia edildi.



Portekiz basınında yer alan haberlerde Jorge Jesus'un şimdiden 2 ismi transfer için gözüne kestirdiği aktarıldı. Estoril'den Andre Franco ve Joao Carlos'un Jesus'un listesinde olduğu kaydedildi.



24 yaşındaki orta saha Franco ve 27 yaşındaki forvet Carlos'un Portekizli çalıştırıcı tarafından çok iyi tanındığı vurgulandı. Franco geçen sezon Estoril'de 32 maçta 11 gol 4 asist yaparken, Coimbra'da kiralık forma giyen Carlos, 34 resmi maçta 18 gol, 1 asistle oynadı.



