Jorge Jesus'un Fenerbahçe taraftarlarından ricası

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, taraftarların oyunculara ya da yönetime yönelik tepkilerine, daha önce sert karşılık vermişti.



Özellikle Rennes karşılaşmasında Jesus, kaleci Altay'ın ıslıklanması sonrası, "Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiştir. Böyle ortamda bulunmak istemem" demişti.



Kupa maçında Arao'ya da benzer tepkiler vardı. Ancak bu kez Portekizli hoca, "Taraftarlardan ricam var, camia olarak birlik olalım. Takım içinde bölünme yaratmayalım" yorumunu yaptı.







