Jorge Jesus'un en büyük kozu: Agresif pres

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 7 haftası sona ererken ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekti. Her yönüyle taraftarına keyif veren bir takım haline gelen Kanarya, ligde 20 gol atarken, bu gollerin büyük bölümünü ön alanda yaptığı presle buldu.Bu durum istatistiklere yansımış durumda. Süper Lig'de bu sezon, rakip yarı sahada maç başına en fazla top çalan takım Fenerbahçe...Sarı-Lacivertliler, maç başına 8.7 ile bu alanda zirvede bulunuyor. İkinci basamakta ise Beşiktaş yer alıyor. Siyah-Beyazlılar'ın oranı maç başına 6.4. Başakşehir 5.7, Sivasspor 5.4 ve Alanyaspor 5 ile ilk 5 sırada yer alan takımlar...Fenerbahçe, Alanyaspor maçında da gollerin büyük bölümünü bu şekilde buldu. Sarı-Lacivertliler, 5-0'lık skoru yakalamasına rağmen ön alandaki baskısını devam ettirdi. Orta saha ve hücum oyuncuları ön alanda yapılan presi müthiş bir ahenk içerisinde gerçekleştiriyor. Ancak içlerinden biri yaptığı ekstra işlerle dikkat çekiyor.Miguel Crespo ligde 1 gol,1 asist üretirken 6.6 top kazanım ve 4.2 rakip sahada top kazanım istatistiği yakaladı.