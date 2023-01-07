Galatasaray derbisi provalarında sürekli farklı 11'ler deneyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbide belirlediği o isme ise çok güveniyor.
İrfan Can Kahveci, zorlu mücadelede Jesus'un en güvendiği isimlerden biri.
TAKIMI YÖNLENDİRECEK
Derbilerin havasını çok iyi bilen Milli futbolcu, saha içinde takımı yönlendiren isim olacak.
İrfan Can Kahveci, zorlu mücadelede Jesus'un en güvendiği isimlerden biri.
TAKIMI YÖNLENDİRECEK
Derbilerin havasını çok iyi bilen Milli futbolcu, saha içinde takımı yönlendiren isim olacak.