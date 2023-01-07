Jorge Jesus'un derbideki silahı: İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde Jorge Jesus'un en güvendiği isimlerden biri...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'un derbideki silahı: İrfan Can Kahveci
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07 Ocak 2023 10:23
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Galatasaray derbisi provalarında sürekli farklı 11'ler deneyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbide belirlediği o isme ise çok güveniyor.

İrfan Can Kahveci, zorlu mücadelede Jesus'un en güvendiği isimlerden biri.

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Derbilerin havasını çok iyi bilen Milli futbolcu, saha içinde takımı yönlendiren isim olacak. 

 
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