Kadıköy'de ligin en kritik maçlarından birine çıkacak Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı mutlaka 3 puan hedefleniyor. Beraberliğin de bir kazanç sağlamayacağını düşünen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde derbiden yalnızca zafer istiyor. Galatasaray'a karşı elde edilecek bir galibiyetin 3 puandan daha fazlasını kazandıracağını tüm camia biliyor.



Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolcular da bu doğrultuda maç saatini bekliyor. Fenerbahçe derbiden galip çıkması halinde öncelikle liderliği geri alacak, ligin ilk yarısını lider bitirme yolunda önemli avantaj sağlayacak. Sadece liderlik değil, psikolojik üstünlük de yeniden Fenerbahçe'ye geçecek.



Kariyerinde Galatasaray'a karşı ilk maçına çıkacak Jorge Jesus, taraftarlarına ilk derbi zaferini de armağan etmek istiyor. Daha önce Beşiktaş'la berabere kalan, Trabzonspor'a da yenilen Jesus, Galatasaray zaferiyle Kadıköy'de mutluluk yaşayan hocalar arasına adını yazdırma hedefinde.



Bunların yanında sezon sonunda sarı-kırmızılılarla olası bir şampiyonluk yarışında ikili averaj avantajının da ele geçirilmesi hesaplanıyor. Bu akşam kazanılacak maçtaki skorun sezon sonunda yapılacak hesaplamalara artı değer katacağı biliniyor. Öte yandan sarı-lacivertliler geçen sezon iki derbi maçta da ezeli rakibini devirmişti. Yakalanan bu üstünlüğün ve serinin devam etmesi de amaçlanıyor.



Tüm bu sebeplerden dolayı bu sezon Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki en güçlü rakibi olan Galatasaray'a karşı alınacak 3 puanın çok büyük anlamlar taşındığı iyi biliniyor.



Hücum planları hazır



Fenerbahçe'de derbi planlarında hücum gücü öne çıkıyor. Enner Valencia'nın hazır hale gelmesi, King ve Batshuayi'nin formda olması teknik heyeti rahatlatıyor. Sarı-lacivertlilerde maçın gidişatına göre de planlar hazırlandı. Teknik Direktör Jorge Jesus ve yardımcıları, tüm ihtimalleri düşünerek taktiklerini buna göre belirledi.



Kozu taraftarı



Fenerbahçe'de kritik derbide en büyük güç taraftar olacak. Biletlerin tükendiği sarı-lacivertlilerde stat tamamen dolacak. Bu nedenle tribünlerin maça ciddi bir etkisinin olması bekleniyor. Ligde ve Avrupa'da iç sahada 15 maça çıkan Fenerbahçe, 11 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.





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