Jorge Jesus'un cezası açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç ceza verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Jesus'a 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye 30 gün hak mahrumiyeti ve 270 bin lira, sarı-lacivertli yöneticilerden Erol Bilecik'e ise 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.



Sarı-lacivertli kulübün kaleci antrenörü Özden Öngün de 1 maç men ve 26 bin lira para cezası aldı.



Fenerbahçe Kulübü'ne çeşitli gerekçelerle 246 bin lira para cezası verildi.





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