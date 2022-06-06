Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine, daha önce Galatasaray forması da giyen Portekizli futbolcu Armindo Bruma geldi.



BRUMA İÇİN FENERBAHÇE DEVREDE



Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik patronu Jorge Jesus'un Portekizli futbolcunun kadroya dahil edilmesini istediği gündemde. 27 yaşındaki futbolcu da dedikodulara göre Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.



'TÜRKLER PSV'DEN BİLGİ ALDI'



Eindhovens Dagblad, Türk kulüplerinin PSV'den Bruma hakkında bilgi aldığını duyurdu. Daha önce Beşiktaş ile de anılan futbolcunun PSV ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında biteceği için kiralama opsiyonunun kalkması dikkat çekici.



PSV ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR



Öte yandan Hollanda ekibi, Bruma'yı elden çıkarmayı düşünüyor. Şayet futbolcu bu yaz döneminde satılamazsa sezon sonunda bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak. Bruma için Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro civarında bir ödeme planı çıkarmayı düşündüğü de iddia ediliyor.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Bruma geçen sezon Hollanda Ligi'nde PSV formasıyla 46 maçta 1724 dakika süre aldı ve 10 gol 4 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da 85 maçta 16 gol 6 asist kaydeden Bruma, sarı-kırmızılılardan 12.5 milyon Euro + bonusları içeren bir paket ile Leipzig'e transfer olmuştu.





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