Derbi haftasına girildi. Fenerbahçe'de oyun planı yavaş yavaş şekilleniyor. Beşiktaş'ın bu sezon evinde oynadığı 4 maçı analiz eden teknik heyet, hücum gücünden etkilenirken, savunmada yaptığı hatalara odaklandı...



BİRE BİR BASKI YAPILACAK



Sahasında bu sezon Yukatel Kayserispor'u 1-0, Fatih Karagümrük'ü 4-1, Sivasspor'u 3-1 yenen Kartal; bu karşılaşmalarda ortalama 19 şut attı. Taraftarını da arkasına alan Beşiktaş'ın iyice yükselttiği temposuna sadece savunma yaparak karşı koymak zor... Ancak Beşiktaş hücumdaki başarısını defansta gösteremiyor. 7 haftada kalesinde 10 gol gören siyah-beyazlı defans adam paylaşımı ve oyun kurmada sıkıntı yaşıyor.Başakşehir maçında Necip'in çıkarken kaptırdığı top gol olmuştu... Jesus'un bu zaafı kullanması bekleniyor. Valencia, Pedro ve oynarsa Batshuayi ile rakip savunmaya pres uygulayacak olan Kanarya, kapılacak toplarla gol arayacak. Rakip sahada bire bir baskı ile Beşiktaş'ın hızlı oynamasının da önüne geçilecek.



N'KOUDOU VE OYNARSA GHEZZAL'A ÖNLEM



Beşiktaş'ın kanattaki hızlı, etkili adamları N'Koudou ve Ghezzal'a (oynarsa) özel önlem alınacak. Jesus, ikilinin karşısına Osayi Samuel ile Ferdi ya da Alioski'den birini konumlandırmayı düşünüyor. Böylece bu isimlerin yapacağı süratli bindirmeler engellenmiş olacak.



KING VE EMRE MOR'DA SON DURUM



Sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takım kadrosundan çıkartılan Joshua King İstanbul'a döndü. King'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı kontrollerden sonra belli olacak. Emre Mor'un sakatlığının ciddi olmadığı ve derbide forma giyebileceği öğrenildi.













SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ