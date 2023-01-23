Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Rizespor maçındaki performansı, Jorge Jesus'u zor bir kararla karşı karşıya bıraktı.Genç yıldız, kupadaki Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Arda, güzel futbolunu harika bir asistle süslemişti. 17 yaşındaki oyuncunun bu performansı, Jorge Jesus'u zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Arda Güler, formuyla Ümraniye karşısında da 11'de olmayı hak ettiğini gösterdi. Jesus da öğrencisine bu şansı tanımak istiyor. Ancak Portekizli hocanın, maçın yüksek fizik mücadeleyle geçme beklentisi nedeniyle endişesi var.Jorge Jesus, Arda'nın henüz fiziken yeterli olmadığını daha önce dile getirmişti. Ümraniye karşısında 11'de oynama ihtimali olan Arda ile ilgili tecrübeli teknik adamın kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.