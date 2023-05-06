Jorge Jesus'u sevindiren gelişme

Fenerbahçe sezonun kritik haftalarına güçlü giriyor. Uzun süre üç kulvarda yoluna devam eden sarı-lacivertliler, sakatlıklar sebebiyle ciddi problemler yaşadı. Bunun da etkisi ile sezon başındaki oyun gücünde düşüşler ve buna bağlı olarak da kayıplar yaşandı. Mayıs ayına iki kulvarda da iddialı giren Fenerbahçe'de, en güçlü bölge ise hücum hattı.Pedro iki ciddi sakatlığın ardından sahalara döndü ve Başakşehir maçında üç puanı kazandırdı. Maç eksiğini de giderdi.Takımın önde baskı anlamındaki en önemli ismi Batshuayi yaklaşık iki aylık aranın ardından hazır... Benzer süreler sahadan uzak kalan King artık görev alabilecek durumda. Sivas ile oynanan lig maçında sakatlanıp çıkan takımın en golcü ismi Valencia da iyileşti.Bu isimlere bir de Arda eklenecek. Genç futbolcu, sezon başında süre alamadığı için bu dörtlüye destek veremiyordu. Artık Arda takımın önemli parçası haline geldi ve sürekli oynuyor.