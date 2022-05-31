Fenerbahçe ile Jorge Jesus'un önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli tecrübeli hoca ile uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermenin peşine düşecek. Yönetim, cumhuriyetin 100. yılında Süper Lig zaferi istiyor. Bununla birlikte Jesus'un önünde kısa vadede yoğun bir mesai olacak olacak.



1) TRANSFERLERİ KAMPA YETİŞTİRMEK



Jorge Jesus ve yardımcıları, Fenerbahçe'nin futbolcu ihtiyaçlarına yönelik çalışmasını yönetime verdi. Hazırlık kampı başlamadan en azından orta saha ve santrfor transferlerinin tamamlanmasına çalışılacak. Jesus burada aktif rol oynayacak.



2) TAKIMI VE ÜLKEYİ TANIMAK



Brezilya ve Suudi Arabistan dışında takım çalıştırmayan Jorge Jesus, Türkiye'ye hazır geliyor ancak burada neler yaşayacağını bilmiyor. Oyuncularıyla tanışıp adaptasyon için kısa süresi olacak. Yoğun antrenman temposuyla takımını zorlu maratona hazırlayacak.



3) ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAK



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi mesaisine 2. ön eleme turundan başlayacak. İlk maç 19-20 Temmuz'da. Jesus, yeni ülkede, kısa süredir birlikte olduğu oyuncularla üç tur geçmeye çalışacak.



