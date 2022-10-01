Jorge Jesus, Türkiye'deki derbi siftahına hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbisinden 3 puanla ayrılmaya kararlı. Yaptığı açıklamalarda ilk hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğuna dikkat çeken Portekizli teknik adam, ilk kez takımının başında çıkacağı bir derbide sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.



Beşiktaş maçına uzun süre ülke milli takımlarına giden 14 oyuncusundan yoksun bir kadroyu hazırlamak zorunda kalan tecrübeli çalıştırıcı, geç gelen oyuncularını da kısa bir süre zarfından dev maça hazırlamaya çalıştı.



Sezon başından bu yana uyguladığı rotasyonu, derbide hayata geçirmek, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp, hedefe adım adım yürümek istiyor.

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