Jorge Jesus tüm kadroyu hazır tutuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sezonu erken açan ve transferlerle büyük bölümü yenilenen kadroda neredeyse her maçta farklı bir 11'i sahaya sürerek tüm oyuncularını hazır tutuyor.



Birçok mevkide kaliteli ayaklara ve önemli alternatif isimlere sahip olan Jesus, Süper Lig ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki yoğun takvimde her oyuncusundan üst düzey verim almaya çalışıyor.



Portekizli çalıştırıcının kadro seçimleri, takım tarafından kabul görüyor. 11'lerde farklı isimler forma giyse de Jesus'un sistemi kim oynarsa oynasın işlerliğini sürdürüyor.



Tecrübeli hoca, takım üzerinde kurduğu güçlü iletişim sayesinde oyuncularını ikna etmeyi ve hedefe kilitlemeyi başarıyor.







