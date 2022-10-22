Sezona futbol ve basketbol kulvarlarında başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe 'de, taraftarların transferlerine büyük tepki gösterdiği oyuncular performanslarıyla fark yaratıyor.



JORGE JESUS'UN NOKTA ATIŞI TRANSFERLERİ



Sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda kadroya katılan Brezilyalı oyuncular Lincoln Henrique, Willian Arao ve Gustavo Henrique'nin transferleri beraberinde büyük soru işaretleri doğurmuştu. Arao ve Gustavo Henrique'nin Avrupa tecrübesi bulunmaması, Lincoln'ün ise düşük ölçekli bir takımdan gelmesi tepkilere neden olmuştu.



Sezonun şimdiye kadar olan kısmında ise üç oyuncu, Fenerbahçe'nin hem lig hem Avrupa arenasındaki başarısında önemli rol oynadı. Flamengo'dan kiralık olarak kadroya katılan 1.96'lık dev stoper Gustavo Henrique, zaman zaman ağır olduğu için eleştiri alsa dahi şimdiye kadar ilk 11'in değişmez ismi oldu.



BÜYÜK KATKI VERDİLER



Sarı lacivertli ekip bu sezon Brezilyalı stoperin forma giydiği 8 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Yine Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo'dan 3 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Arao ise, Fenerbahçe formasını son iki maçı sakatlıklar sebebiyle kaçırana kadar 12 maçta terletti.



Bunların 11'inde ilk 11'de yer alan oyuncu libero pozisyonunda takımın vazgeçilmezi konumunda. Portekiz ekibi Santa Clara'dan sessiz sedasız transfer edilen Lincoln Henrique ise, toplamda 18 kez karşılaşmada terlettiği forma altında 2 gol 6 asistlik performansı ile hücuma önemli katkı verdi.



BATSHUAYI HERKESİ ŞAŞIRTTI



Sarı lacivertliler için yaz boyu forvet pozisyonuna Alexander Lacazette, Edinson Cavani gibi isimler yazıldı. Bunun üzerine transferin son günlerinde Chelsea'den kadroya katılan Belçikalı golcü taraftarda büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.



Geçen sezon Beşiktaş 'ta kaçırdığı gollerle sık sık gündeme gelen Batshuayi, bu sezon ise şimdiye dek herkesi yanıltan bir performans sergiliyor. Fenerbahçe forması ile şu ana kadar 5 gol bulan 29 yaşındaki golcü, Dinamo Kiev ve Fatih Karagümrük maçlarında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle takımını galibiyete taşıyarak taraftarın sevgisini kazandı.



BONUS BRUMA OLDU



Sezon başı PSV Eindhoven'dan kadroya katılan eski Galatasaraylı oyuncu ise sınıfı geçmeyi başaramadı. 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu oynadığı 5 karşılaşmada da vasatı aşamayınca, kadroda yer açmak için lisansı askıya alındı. Fenerbahçe oyuncunun sözleşmesinden çıkmanın yolarını arıyor.



İKİ KULVARDA DOLUDİZGİN



Süper Lig'de çıktığı 9 maçtan 6 galibiyet 2 beraberlik alan sarı lacivertliler 20 puan ve bir maç eksiğiyle, lider Adana Demirspor'un bir puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise B grubunda yer alan Fenerbahçe çıktığı 4 maç sonunda topladığı 10 puanla lider durumda.





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