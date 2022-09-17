Jorge Jesus'tan Zeljko Obradovic etkisi

2022-2023 sezonunda Jorge Jesus yönetiminde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertli kulüp uzun yıllardır futbol takımı için hayali kurulan teknik direktör profilini sonunda Jesus'la yakalamanın sevincini yaşıyor.Özellikle önceki akşam Rennes deplasmanında Portekizli teknik direktörün gösterdiği liderlik, 2-0 geri düşülmesine rağmen oyuna hamlesi ve kenar yönetimi büyük beğeni topladı.Luan Peres'in sakatlandığı ve zorlu deplasmanda takımı 2 farkla geriye düşmesine rağmen telaş yapmayan Jorge Jesus, önce 4'lü savunmaya döndü ardından hücum hattını hemen değiştirdi. Son bölümde de Rossi ile hücumcu sayısı artırıldı. Zaten puanı getiren isim de hem penaltıyı alan hem de golü yapan Valencia oldu.Bununla beraber Rennes tribünlerinden Fenerbahçe yedek kulübesine gelen sataşmalara da sessiz kalmayan tecrübeli çalıştırıcı çok sert tepki gösterdi, oyuncularına destek oldu.Maçın başından sonuna kadar da hem hakemlere itiraz konusunda hem de oyuncularını uyarma anlamında liderliğiyle fark yaratan 69 yaşındaki antrenör, bir kez daha güven kazandı.Jorge Jesus'un kısa sürede sağladığı bu güven akıllara basketbol takımının unutulmaz coachu Zeljko Obradovic'i getirdi. 2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'nin basketbol takımında harikalar yaratan ve liderliğiyle örnek olan Obradovic profilinde bir isim en sonunda futbol takımınında da bulunmuş oldu.Jesus, Fenerbahçe'nin başında 13 resmi maçta görev aldı. Portekizli çalıştırıcı bu sürede 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Jesus'lu F.Bahçe rakip filelere 30 gol gönderirken kalesinde 13 gol gördü. Tecrübeli antrenör maç başına 1.92 puan ortalaması tutturdu.