Jorge Jesus'tan yine sürpriz!

Mert Hakan döndü

Fenerbahçe 'de bu sezona damga vuran konu, Jorge Jesus'un rotasyonları oldu. Portekizli teknik adam, hemen her maçta kadroda büyük değişiklikler yaptı.Jesus, hafta içerisinde 2-0 kazanılan Austria Wien mücadelesinde rotasyonun dışında sistemi de değiştirdi, 3-4-3'le takımını sahaya sürdü. Tecrübeli hocanın Adana Demir karşısında 4'lü savunmaya dönmesi bekleniyordu. Ancak öyle olmadı.Jesus, takımını sahaya Lemos-Szalai-Luan 3'lüsüyle çıkarttı. İkinci sürprizi ise Samuel'i yedek bırakıp sağ kanat bekinde Ferdi'yi solda ise Lincoln'ü kullanması oldu. Nijeryalı oyuncunun yanı sıra Rossi, Gustavo Henrique ve Alioski de maça kulübede başladı.Jorge Jesus, oyuna ilk hamlesini 62. dakikada yaptı. Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan Mert Hakan Yandaş oyuna girerek bu sezon ilk kez forma giymiş oldu. Rossi ve İsmail Yüksek de oyuna dahil olurken, Serdar Dursun, Arao ve Zajc kenara geldi.