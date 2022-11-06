Jorge Jesus'tan yine rotasyon!

Teknik direktör Jorge Jesus'un, her zaman olduğu gibi Sivasspor karşılaşmasında da bir önceki Dinamo Kiev deplasmanında oynattığı ilk 11'den farklı bir takım sahaya sürmesi bekleniyor.



Osayi-Samuel'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nun sağ beke geçmesi, sol bekte Alioski'nin oynayacağı öğrenildi. Orta alanda ya Crespo ya da Arao'dan birinin yedeğe çekilip, İsmail Yüksek'in bu bölgede forma giymesi planlanıyor.



Kiev maçının kahramanlarından Arda Güler'in, Batshuayi ile birlikte hamle oyuncusu olması bekleniyor.



Hücum hattında İrfan Can Kahveci ve Valencia ile beraber Joao Pedro'nun onbirde olacağı konuşuluyor.





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