Jorge Jesus'tan yeni sezon mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan yeni sezon mesajı
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17 Temmuz 2022 15:10
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçı olan Dinamo Kiev karşılaşması öncesi hazırlık maçlarını tamamlarken Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Sezon öncesi hazırlıklarımız tamamlandı. Biz hazırız. Siz hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde çıktığı 6 hazırlık maçında 5 galibiyet 1 beraberlik aldı.


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