Jorge Jesus'tan yeni istek: Ruben Vinagre

NOVAK VE FERDİ OLSA DA...

RUBEN OYNAMAK İSTİYOR

Yaptığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.Aklındaki oyun planını takıma oturtmak isteyen ve buna yönelik transferler yaptıran Jesus, sol bek eksikliği sonrası vatandaşı yıldız ismi talep etti.Transfer çalışmalarını birçok bölgede devam ettiren Fenerbahçe, son olarak sol bek üzerine yoğunlaştı. Şu an bu bölge için kadrosunda Novak ve Ferdi bulunsa da, Jesus başarılı bir sol savunmacı istediğini dile getirdi.Özellikle Ferdi'nin esas bölgesinin sol bek olmaması, bunda etken oldu. Bu mevkii için yerli-yabancı birçok isim gündemde olsa da, son olarak Sporting Lizbon forması giyen Ruben Vinagre ismi öne çıktı.Jesus'un istediği isimlerden biri olan Vinagre de sürekli oynayabileceği bir takım istiyor. Sporting'de ise ona göre daha güçlü isimler söz konusu...Birçok takımın ilgilendiği futbolcuya son talip olan kulüplerden biri de Fenerbahçe... Sarı-lacivertliler bu futbolcunun transferi ya da kiralanması için çalışmalarını yürütüyor. Sol bek transferi gerçekleşmesi durumunda Ferdi de kendi orijinal bölgesinde değerlendirilecekRuben Vinagre, gerçek bölgesi sol bek olmasına rağmen, geçen sezon oynadığı 12 lig maçında da orta sahanın solunda forma buldu, bir asist yapabildi.