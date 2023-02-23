Jorge Jesus'tan veto: 'Gidemez!'

Saha içindeki performansı ve mücadelesiyle Fenerbahçe taraftarlarının beğenisini kazanan, Sarı-Lacivertliler'le de 2027 yılına kadar yeni bir sözleşme yapan İsmail Yüksek, halen Avrupa takımlarının radarında bulunuyor.23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgili Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un raporu ortaya çıktı. İyi bir iletişim kurduğu İsmail Yüksek ile yola devam edilmesi yönünde bir rapor sunan Portekizli çalıştırıcı, öğrencisinin daha da gelişeceği ve ilerleyen dönemlerde kulübe ciddi bir bonservis kazandırabileceği görüşünü paylaştı.Jesus'un İsmail Yüksek için gelen teklifleri veto ettiği öğrenildi. Ayrıca deneyimli çalıştırıcının, bu sezon 19 maçta 1 gol, 1 asist üreten Yüksek'e daha fazla şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.