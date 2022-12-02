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Jorge Jesus'tan uyarı: "Daha iyi olacaksınız"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano maçı sonrası takımına uyarılarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan uyarı: 'Daha iyi olacaksınız'
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02 Aralık 2022 14:14
Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Ligde Galatasaray'ın önünde 2 puanla lider olan sarı lacivertliler hazırlık maçında da istediği skoru alarak taraftarlarını mutlu etmeye devam etti.

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus'un Vallecano maçı sonrası oyuncularını hem kutlayıp hem de uyarılar yaptığı belirtildi.

Portekizli hocanın "Aynı hırs ve kazanma isteğini ligde de devam ettireceksiniz. İyi mücadele ettiniz ve daha iyi olmanızı istiyorum" dediği kaydedildi.

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