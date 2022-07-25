Jorge Jesus'tan uyarı; 'Aynı ilk maçtaki gibi'

Fenerbahçe'de, sezonun Kadıköy'deki ilk maçı olan Dinamo Kiev karşılaşması öncesi heyecan sürüyor.



Dinamo Kiev ile Polonya'da oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında alınan 0-0'lık deplasman beraberliği, bir anda Sarı-Lacivertli renklere gönül verenleri tur umuduna sokmuş, sergilenen futbol ise ikinci maç için umut vermişti. 20 Temmuz'da oynanan maç sonrası İstanbul'a dönüp, rövanş maçının hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertli ekipte, teknik direktör Jorge Jesus ipleri eline almış, futbolcularını rövanş maçı havasına sokmuştu. Portekizli teknik adam tur heyecanını geçen süre içinde tüm futbolcularına yansıtırken, idmanlarda ise ikinci maçta uygulanacak oyun şablonunu adeta ezberletti.



TEK ODAK KIEV MAÇI



Tüm futbolcularından sadece Dinamo Kiev maçını düşünmelerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca taraftara da çağrı yapıp, "İlk maçtaki desteğinizi ve takımınıza olan tutkunuzu, Kadıköy'de de sergilemenizi bekliyorum. Biz takım olarak hazırız. Sizlerin desteği bizi hedefe ulaştıracak." mesajı yolladı.







