Sivasspor'u Süper Lig'de deviren Fenerbahçe, gözünü şimdi Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Rakibiyle bu kez yarı final ilk maçında karşılaşacak olan sarı lacivertliler, yine deplasmanda yapacağı mücadeleyi de kazanarak İstanbul'daki rövanş için avantaj yakalamak istiyor.Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın dönüşü sırasında uçakta oyuncuları toplayıp kısa bir konuşma yaptığı belirtildi.diyen Portekizli çalıştırıcınınsözleriyle maça dair ilk motivasyonu verdiği öğrenildi.Öte yandan Jesus'un bazı oyuncularla da kısa konuşmalar yaparak övgü ya da dikkat etmesi gereken tarafları söyledi belirtildi.