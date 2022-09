Jorge Jesus'tan tek değişiklik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'de son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Kayserispor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci'yi kulübeye çekerken, bu oyuncunun yerine Diego Rossi'yi sahaya sürdü.



Ukrayna temsilcisi karşısında kalede Altay Bayındır'a şans veren 68 yaşındaki çalıştırıcı, 3'lü savunmada Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'i görevlendirdi. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Ezgjan Alioski görev alırken, orta ikilide Willian Arao ve Miguel Crespo oynadı. Portekizli teknik adam, hücumdaki üçlüsünü ise Diego Rossi, Joshua King ve Joao Pedro'dan oluşturdu.



Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek soyundu.





