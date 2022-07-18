Jorge Jesus'tan talimat: "Tsygankov'u durdur, turu geç"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Dinamo Kiev'in oynadığı hazırlık maçlarını öğrencilerine izlettiriyor, güçlü ve zayıf yanları ezberletiyor. Mutlaka gol atacaklarına inanan kurt hoca, Tsygankov'a adım attırılmamasını istedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan talimat: 'Tsygankov'u durdur, turu geç'
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18 Temmuz 2022 08:51
Fenerbahçe'de artık geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlielr yola 2. ön eleme turundan başlayacak.

Çarşamba günü raki Dinamo Kiev. Maç Polonya'da. Rövanş 27 Temmuz'da Kadıköy'de. Kritik ilk maça sayılı gün kala Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kiev'i gözüne kestirdi. Sıkıntılı rakibini saf dışı bırakmak isteyen Jesus, rakibi öğrencilerine ezberletiyor. Kurt çalıştırıcı, Kiev'in sın maçlarını görüntülü analizlerle takımına izlettirdi.

ANAHTAR SAVUNMADA

Jorge Jesus'un analiz ekibi, Dinamo Kiev önünde galibiyetin anahtarının defans hattında olduğunu düşünüyor.

Portekizli çalıştırıcı, ilk maaçta Kiev'e karşı en az bir gol bulacaklarına inanıyor. Teknik heyet, Ukraynalı hücum oyuncusu Viktor Tsygankov'un durdurulmasını istiyor. Tsygankov, önemli isimlerini kaybeden Dinamo Kiev'in kalan son yıldızı. Defans arkasına yaptığı koşuları, bitiriciliği ve pasları, 24 yaşındaki oyuncuyu tehlikeli hale getiriyor. Jesus, bu oyuncuya dikkat edilmesini istedi. 

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