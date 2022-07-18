Fenerbahçe'de artık geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlielr yola 2. ön eleme turundan başlayacak.Çarşamba günü raki Dinamo Kiev. Maç Polonya'da. Rövanş 27 Temmuz'da Kadıköy'de. Kritik ilk maça sayılı gün kala Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kiev'i gözüne kestirdi. Sıkıntılı rakibini saf dışı bırakmak isteyen Jesus, rakibi öğrencilerine ezberletiyor. Kurt çalıştırıcı, Kiev'in sın maçlarını görüntülü analizlerle takımına izlettirdi.Jorge Jesus'un analiz ekibi, Dinamo Kiev önünde galibiyetin anahtarının defans hattında olduğunu düşünüyor.Portekizli çalıştırıcı, ilk maaçta Kiev'e karşı en az bir gol bulacaklarına inanıyor. Teknik heyet, Ukraynalı hücum oyuncusu Viktor Tsygankov'un durdurulmasını istiyor. Tsygankov, önemli isimlerini kaybeden Dinamo Kiev'in kalan son yıldızı. Defans arkasına yaptığı koşuları, bitiriciliği ve pasları, 24 yaşındaki oyuncuyu tehlikeli hale getiriyor. Jesus, bu oyuncuya dikkat edilmesini istedi.