Jorge Jesus'tan şut emri!

Portekizli hoca Jorge Jesus, derbide şutör oyuncularını sahaya sürecek. Son haftalarda 2 defa direğe takılan Joshua King ile İrfan Can'a şut emri verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan şut emri!
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08 Ocak 2023 11:03
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe, derbide Galatasaray kalesini abluka altına almayı planlıyor.

KING 11'DE

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus son haftalarda formunu beğendiği Joshua King'i yeniden 11'de kullanacak. Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında 1'er şutu direkten dönen Norveçli yıldız bu defa şanssızlığını kırmak istiyor.

İRFAN CAN'DAN SÜRPRİZ BEKLİYOR

Portekizli çalıştırıcı ayrıca İrfan Can Kahveci'yi de 11'de şans verecek. Onun da sol ayağıyla çıkardığı sürpriz ve sert şutlardan gol bekleyecek.

TÜM TAKIMA ŞUT EMRİ

Jesus başta bu iki oyuncusu olmak üzere tüm takıma şut emri verdi. Galatasaray'ın savunmadan dönen 2. toplarda zaafı olduğunu da düşünüyor. 

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