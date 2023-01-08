Fenerbahçe, derbide Galatasaray kalesini abluka altına almayı planlıyor.
KING 11'DE
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus son haftalarda formunu beğendiği Joshua King'i yeniden 11'de kullanacak. Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında 1'er şutu direkten dönen Norveçli yıldız bu defa şanssızlığını kırmak istiyor.
İRFAN CAN'DAN SÜRPRİZ BEKLİYOR
Portekizli çalıştırıcı ayrıca İrfan Can Kahveci'yi de 11'de şans verecek. Onun da sol ayağıyla çıkardığı sürpriz ve sert şutlardan gol bekleyecek.
TÜM TAKIMA ŞUT EMRİ
Jesus başta bu iki oyuncusu olmak üzere tüm takıma şut emri verdi. Galatasaray'ın savunmadan dönen 2. toplarda zaafı olduğunu da düşünüyor.
KING 11'DE
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus son haftalarda formunu beğendiği Joshua King'i yeniden 11'de kullanacak. Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında 1'er şutu direkten dönen Norveçli yıldız bu defa şanssızlığını kırmak istiyor.
İRFAN CAN'DAN SÜRPRİZ BEKLİYOR
Portekizli çalıştırıcı ayrıca İrfan Can Kahveci'yi de 11'de şans verecek. Onun da sol ayağıyla çıkardığı sürpriz ve sert şutlardan gol bekleyecek.
TÜM TAKIMA ŞUT EMRİ
Jesus başta bu iki oyuncusu olmak üzere tüm takıma şut emri verdi. Galatasaray'ın savunmadan dönen 2. toplarda zaafı olduğunu da düşünüyor.