Jorge Jesus'tan Süper Kupa yorumu

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sabah'a açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçını takip edip etmediği sorulan Jesus, "Tişört nedeniyle olmuş, yaşananların hepsini gördüm" ifadelerini kullandı.
"KARARA SAYGI DUYMAK GEREKİYOR"
"Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz ne?" sorusuna yanıt veren Portekizli teknik adam, "Karara saygı duymak gerekiyor. Teknik adamlar ve futbolcular olarak hep sahada olmak isteriz. Futbol oynandığı zaman güzel. Tribünler, coşku... Ama bazen böyle kararlar da oluyor" yanıtını verdi.
Ertelenen Süper Kupa'yla aynı gün Al Hilal ile gittiği Al-Fayha deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen ve 19 maçlık yenilmezlik serisiyle (17 galibiyet-2 beraberlik) devreyi lider bitiren tecrübeli çalıştırıcı yorulduklarını ve 6 haftalık aranın çok iyi olacağını söyledi.
Kadrosunda sakatlanarak sezonu kapatan Neymar'ın yanı sıra Bono, Malcom, Neves, Aleksandar Mitrovic, Koulibaly gibi isimlere sahip olan Jorge Jesus, performanslarını şöyle değerlendirdi: "Burada futbol seviliyor. Yılı kaybetmeden tamamlamak güzel oldu. Şampiyonluk için kararlıyız. Taraftarımız da bunu istiyor. Kalan bölümü de yenilmeden kapatmak güzel olur. Şimdi dinlenme zamanı."
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçını takip edip etmediği sorulan Jesus, "Tişört nedeniyle olmuş, yaşananların hepsini gördüm" ifadelerini kullandı.
"KARARA SAYGI DUYMAK GEREKİYOR"
"Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz ne?" sorusuna yanıt veren Portekizli teknik adam, "Karara saygı duymak gerekiyor. Teknik adamlar ve futbolcular olarak hep sahada olmak isteriz. Futbol oynandığı zaman güzel. Tribünler, coşku... Ama bazen böyle kararlar da oluyor" yanıtını verdi.
Ertelenen Süper Kupa'yla aynı gün Al Hilal ile gittiği Al-Fayha deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen ve 19 maçlık yenilmezlik serisiyle (17 galibiyet-2 beraberlik) devreyi lider bitiren tecrübeli çalıştırıcı yorulduklarını ve 6 haftalık aranın çok iyi olacağını söyledi.
Kadrosunda sakatlanarak sezonu kapatan Neymar'ın yanı sıra Bono, Malcom, Neves, Aleksandar Mitrovic, Koulibaly gibi isimlere sahip olan Jorge Jesus, performanslarını şöyle değerlendirdi: "Burada futbol seviliyor. Yılı kaybetmeden tamamlamak güzel oldu. Şampiyonluk için kararlıyız. Taraftarımız da bunu istiyor. Kalan bölümü de yenilmeden kapatmak güzel olur. Şimdi dinlenme zamanı."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU