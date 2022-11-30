Jorge Jesus'tan stoper için özel telefon

Dünya Kupası arasında da çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine transferde harekete geçti.



Çoğu zaman 3'lü defans kurgusunu tercih eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sık sık rotasyon da yaptığı için stoper takviyesi istedi.



Luan Peres ve Attila Szalai ile sol stoperi tamamlayan Portekizli hoca, sağ stoper için ise 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Willyan Rocha'yı bizzat arayarak son durumunu sordu. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuyu Portekiz Ligi'nden de iyi tanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuyu Portekiz Ligi'nden de iyi tanıyor.



1.91 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. Oyuncunun CSKA Moskova ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.





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