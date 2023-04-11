Jorge Jesus'tan sözleşme cevabı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.



Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı yönünde gelen soruya da yanıt verdi. Jesus, " Başkanla devamlı olarak konuşuyoruz. Kendisini çok seviyorum. Her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Gerek ailesinden gerek maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Tabii ki hoş olmayan durumlar oluşuyor. Benim devam etmemi istediğini belirtti. Ben kendisine sezon sonunda oturup karar veririz demiştim. Şu anda ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde iyi bir şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon bitiminde duruma bakacağız. Ligde oynanmayan maçlara puan verilmesi gibi kararlar alınıyor. Biz ligin sonunda duruma tekrar bakıp değerlendiririz. " diye konuştu.



Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan 68 yaşındaki Jorge Jesus'un sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor.



Jesus'un adı Brezilya ve Suudi Arabistan Milli Takımları ile birlikte eski kulübü Flamengo ile anılıyor.



"TARAFTARLAR, BİZİM KADAR İNANMIYOR"



Son olarak taraftarların Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor maçlarında oyuncuları protesto etmesi hakkında açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ben taraftarların bizler kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin lig sonuna çifte kupa kazanma ihtimaliyle girmediğini biliyorum. Zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. Son 2 maçta bunlar yaşandı. Takımını çok sevmek, hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazanırken tutkulu ve iyi bir taraftar olmanın benim gözümde bir değeri yok."





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