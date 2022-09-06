Jorge Jesus'tan son taktikler!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, analiz ekibinden gelen bilgiler ışığında Dinamo Kiev maçının taktiğini belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan son taktikler!
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06 Eylül 2022 14:11
Fenerbahçe, Perşembe gübüb Kadıköy'de oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, analiz ekibinden gelen bilgiler ışığında karşılaşmanın taktiğini belirledi. Bunu da öğrencilerine ezberletiyor.

"ÇOK TEHLİKELİLER!"

Usta hoca, "Bizi Şampiyonlar Ligi'nden elediler. Şu anda zirve noktalarında olmayabilirler ama hala çok tehlikeliler" diyerek uyarılarını yaptı. 

 

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