Jorge Jesus'tan sistem değişikliği!

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ve Slovacko ile oynadığı Avrupa maçları ile Süper Lig'deki 3-3'lük Ümraniye sınavı, sarı-lacivertli camiayı mutlu etmedi.Kanarya, bu sezon oynadığı 5 resmi maçın sadece 1'ini kazanırken 1 yenilgi, 3 de beraberlik aldı. Sergilenen futbol da tatmin edici olmayınca Teknik Direktör Jesus, oyun anlayışı ve kadro yapısında değişiklik kararı aldı. Özellikle Ümraniye maçında orta alanda yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması için diziliş değişecek.Portekizli hoca, yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında 4-1-3-2'den 4-2-3-1'e dönecek. Ön liberoda tek başına zorlanan Arao'ya destek için Zajc, İsmail ve Crespo düşünülüyor. Mert Hakan ve İrfan Can da ilk 11'e göz kırparken Ferdi sağ bekten sol beke geçecek. Luan Peres sol bekten stopere geçip Szalai'nin partneri olacak; Henrique kulübeye dönecek. Osayi-Samuel sağ bekte oynarken forvet hattında Emre Mor ve Rossi, Valencia'yı destekleyecek.ÜST adale yırtığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Joao Pedro saha çalışmalarına başladı. Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun gelecek haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Deneyimli hücum oyuncusu Adana Demir maçında kadroda olacak, Austria Viyana ile oynanacak Avrupa Ligi maçında UEFA listesinde yer alacak.Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın dönmesiyle Fenerbahçe'de özellikle orta sahada forma rekabeti üst düzeye çıktı. Bu kilit bölgede sadece Willian Arao'nun yeri garanti. Jesus ön liberoda Brezilyalı'dan vazgeçmiyor. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler ve Lincoln, ilk 11'e girmek için ter dökecek.