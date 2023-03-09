Jorge Jesus'tan Sevilla'ya 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor karşılaşmasına göre Sevilla deplasmanında 2 değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Jorge Jesus'tan Sevilla'ya 2 değişiklik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2023 23:20
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'deki Yukatel Kayserispor maçına göre takımını 2 değişikle sahaya sürdü.

Portekizli teknik adam, Kayserispor maçı 11'inde yer alan Diego Rossi ve Arda Güler'i yedeğe çekerken, yerlerine Serdar Aziz ile İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

Sevilla'da 6 değişiklik

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Jorge Sampaouli, Fenerbahçe önünde takımını önemli bir rotasyona soktu.

Sampaoli, İspanyol liginde Atletico Madrid'e 6-1 yenildikleri maça nazaran ilk 11'inde 6 oyuncu değişikliği yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery