Jorge Jesus'tan Sevilla'ya 2 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'deki Yukatel Kayserispor maçına göre takımını 2 değişikle sahaya sürdü.



Portekizli teknik adam, Kayserispor maçı 11'inde yer alan Diego Rossi ve Arda Güler'i yedeğe çekerken, yerlerine Serdar Aziz ile İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.



Sevilla'da 6 değişiklik



Ev sahibi ekibin teknik direktörü Jorge Sampaouli, Fenerbahçe önünde takımını önemli bir rotasyona soktu.



Sampaoli, İspanyol liginde Atletico Madrid'e 6-1 yenildikleri maça nazaran ilk 11'inde 6 oyuncu değişikliği yaptı.





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