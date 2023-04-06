Jorge Jesus'tan savunmada değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Kayserispor ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final maçında savunma sistemini değiştirdi.
Beşiktaş maçında tercih ettiği 3'lü savunma sistemi ile eleştirilen Portekizli teknik adam, Kayserispor karşısında savunma hattını; Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu.
Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde;
Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Rossi, Valencia, Serdar Dursun
Beşiktaş maçında tercih ettiği 3'lü savunma sistemi ile eleştirilen Portekizli teknik adam, Kayserispor karşısında savunma hattını; Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu.
Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde;
Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Rossi, Valencia, Serdar Dursun
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