Jorge Jesus'tan savunmada değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Kayserispor maçında 4'lü savunmayı tercih etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan savunmada değişiklik
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06 Nisan 2023 19:27
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Kayserispor ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final maçında savunma sistemini değiştirdi.

Beşiktaş maçında tercih ettiği 3'lü savunma sistemi ile eleştirilen Portekizli teknik adam, Kayserispor karşısında savunma hattını; Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu.

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde; 

Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

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