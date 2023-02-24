Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un şampiyonluğa inancı tam. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Portekizli teknik adam, zirve yarışında geride olduklarını, ancak kariyerinde birçok kez geriden gelerek şampiyonluklar kazandığını hatırlattı.Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirten Jesusifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına da değinen Jesus, Avrupa Ligi son 16 turu ve Türkiye Kupası'nda üst tura çıkmak için mücadele edeceklerini kaydetti.Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Jesus 1 maç ceza aldı. Portekizli çalıştırıcı. Konya maçında sahaya çıkamayacak.