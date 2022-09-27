Jorge Jesus'tan rehavet uyarısı!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, derbi öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan rehavet uyarısı!
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27 Eylül 2022 10:53
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesinde oyuncularına rehavet uyarısı yaptı.

"DAHA HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"

Portekizli hoca, "Takım olarak doğru yoldayız ancak henüz hiçbir şey kazanmış değiliz. Hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Hedef ulaşmak için önümüzde uzun bir yol var. Yapmamız gereken şey kazanarak yolumuza devam etmek" dedi. 

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