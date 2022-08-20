Jorge Jesus'tan özel plan

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı zorlu Adana Demirspor ve Konyaspor maçları öncesi UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk mücadelesi olan Austria Wien karşılaşması oldukça başarılı geçti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler İstanbul'daki rövanş öncesi gruplar için çok büyük bir adım atarken, moral-motivasyon olarak da zirveye çıktı.Bu başarılı sonuçlarda ise Teknik direktör Jesus'un zorlu iki lig maçı öncesi rotasyona gitmesi en büyük payı aldı. İsmail-Crespo ikilisi ilk kez birlikte denenirken, bu sayede takımın ve mevcut sistemin en önemli isimlerinden biri olan Arao da dinlenme şansı buldu.Resmi ve zorlu bir mücadele olmasına rağmen bir bu maçta üçlü sistem denemesi de yapıldı. Bunda da başarılı olan sarı-lacivertliler gol yemediği mücadelede iki de gol attı. Zorlanmadığı maçta takımın daha fazla skor bulma şansı olması önemli detaylardan biri oldu. Öte yandan Jorge Jesus, uzun maratonda tek bir sisteme bağlı kalmak istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu nedenle alternatif olarak 3-4-3 sistemini de takıma adapte etmek istiyor. Bunun en önemli avantajı ise takımın sahaya yansıtabileceği birçok sistemle rakipleri şaşırtmak olacak.Maç içinde rakibi ve savunmayı hazırlıksız yakalamak üzerine ofansif planlar yapan Portekizli çalıştırıcı 3-4-3 sistemine de mücadele içinde dönerek rakibi zorlamayı, dengesiz yakalamayı planlıyor.