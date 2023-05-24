Jorge Jesus'tan oyuncularına Sivasspor maçı talimatı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, dünkü idman öncesi takıma son uyarıları yapıp son taktikleri verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan oyuncularına Sivasspor maçı talimatı!
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24 Mayıs 2023 08:56
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 09:01
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün Sivasspor'u ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler'in teknik direktörü Jorge Jesus, dünkü idman öncesi takıma son uyarıları yapıp son taktikleri verdi.

"YÜKSEK TEMPOMUZA DAYANAMAZLAR"

Rakibin yorgun ve yaş ortalaması olarak dezavantajlı olduğunu belirten Portekizli hoca, "Oyunu hızlı oynayın. Yüksek tempomuza dayanamazlar" dedi.

"ELİ BOŞ DÖNEMEYİZ"

Usta çalıştırıcı ayrıca bol bol şut atmaları talimatını verdi. Kupayı mutlaka almaları gerektiğini sözlerine ekleyen deneyimli hoca "Taraftara en az bir kupa vermek zorundayız. İşi buraya kadar getirdikten sonra eli boş dönemeyiz" ifadelerini kullandı.

"HERKES KADIKÖY'E"

Öte yandan sık sık taraftarlara çağrı yapan Jorge Jesus, Fenerbahçeli futbolseverleri dün de maça çağırdı. Fenerbahçe teknik direktörü sosyal medya hesabından taraftarlarına yaptığı çağrıda "Yarın herkes Kadıköy'e!" dedi. 

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi






 
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