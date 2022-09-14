Jorge Jesus'tan oyunculara; 'Rennes'i yenin, lider çıkalım'

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Rennes karşılaşması için dersine çalıştı. Rakibin artılarını ve eksilerini öğrencilerine bir bir aktardı. Deneyimli çalıştırıcı, Avrupa takımlarının sisteme dayalı ve disiplinli oyun sergilediklerini belirtti. Maçın başından sonuna kadar plana sadık kalmalarını istedi.



Jesus rakibin son lig maçında Auxerre'i 5-0 yendiğini hatırlattı. Savunma oyuncularını uyardı. Hem takım hem de bireysel savunmanın üst düzeyde olmasını istedi. Usta çalıştırıcı basit hata istemediğini tekrarladı.



BÜYÜK GÜÇ PRES



Jorge Jesus'un Rennes karşısında en büyük silahı yine agresif hücum presi olacak. Süper Lig'de rakip yarı alanda en fazla top kapan takım olan Kanarya bu özelliğini Avrupa Kupaları'na da taşımayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, rakibin de benzer bir pres yapacağını düşündüğü için öğrencilerine dikine ve doğru paslarla direkt gole gitme talimatı verdi.



Jorge Jesus takımla olan görüşmesinde "Zaferi kazanacağınıza inanın. Güçlü bir potansiyelimiz var. Bunu sahada görmek istiyorum. Herkes tam olarak bu maça odaklansın. Bu maçı kazanırsak gruptan lider çıkarız." ifadelerini kullandı.







