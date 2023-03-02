Jorge Jesus'tan Oosterwolde'ye özel ilgi

Fenerbahçe'de Konyaspor maçına yedek başlayan ve son bölümde oyuna giren yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin zamana ihtiyacı olduğu vurgulandı.



Genç sol bekin, Jorge Jesus'un taktik sistemine ve takıma alışma sürecinde olduğu aktarıldı. Fiziksel olarak hazır gelse de eski takımı Parma'dan çok daha farklı bir oyun anlayışı ile artık sahada olacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un oynattığı sistemi ilk kez tecrübe eden Oosterwolde, henüz bunu antrenmanlarda öğreniyor.



JORGE JESUS ÖZEL İLGİLENİYOR



Özellikle takım 3'lü savunma ile sahada olacağı maçlarda Oosterwolde'nin önemi daha büyük. Sol kanadı iki yönlü kullanmak zorunda olacak genç futbolcunun buradaki en ufak hatası savunmada sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden Jesus futbolcuyu tam olarak istediklerini taktiksel açıdan sahaya yansıtmadan ilk 11'de başlatmayı düşünmüyor.







