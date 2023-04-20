Jorge Jesus'tan Oosterwolde sürprizi

Başakşehir'i 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde'ye sol bekte forma şansı verdi. İlk yarıda etkisiz kalan genç oyuncu, ikinci yarı öncesi yerini Ezgjan Alioski'ye bıraktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan Oosterwolde sürprizi
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20 Nisan 2023 13:05
Jayden Oosterwolde
Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe
Süper Lig'de Başakşehir ile oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan sürpriz bir tercih geldi.

Portekizli teknik adam, sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde'ye sol bekte forma şansı verdi.

Hollandalı futbolcu, daha önce Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkmış ancak sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Ancak ilk yarıda etkisiz kalan genç oyuncu, ikinci yarı öncesi yerini Ezgjan Alioski'ye bıraktı.

 

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