Süper Lig'de Başakşehir ile oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan sürpriz bir tercih geldi.



Portekizli teknik adam, sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde'ye sol bekte forma şansı verdi.



Hollandalı futbolcu, daha önce Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkmış ancak sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Ancak ilk yarıda etkisiz kalan genç oyuncu, ikinci yarı öncesi yerini Ezgjan Alioski'ye bıraktı.









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