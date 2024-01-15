Jorge Jesus'tan Neymar ve Ronaldo kıyası

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Suudi Arabistan'a dönme hazırlığındayken Portekiz Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Jorge Jesus, büyük bir gelecek projesi olarak gördüğü Arap futbolundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nedenle kısa vadede Portekiz'e dönüş yapmayacağını ifade etti. Jorge Jesus ayrıca kendi oyuncusu Neymar ve rakip takım Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo için de çarpıcı ifadelerde bulundu.
Jorge Jesus, Neymar ile ilgili olarak, "Hiç şanslı değilim! Neymar ile sadece bir buçuk ay çalıştım. O alışılmışın dışında, türünün tek örneği. Liderlik etmesi kolay bir çocuk, çok tatlı ve anlayışlı. Futbol dışındaki hayatı kendi bildiği gibi.'' dedi.
Neymar'ı Cristiano Ronaldo ile kıyaslayan Jesus, ''Neymar, futbol tutkusuna öncelik veren Cristiano Ronaldo'nun tam tersi. Neymar başka şeyler konusunda daha tutkulu ve özel hayatına öncelik veriyor. Ama bir oyuncu olarak muhteşem. Ve bir erkek olarak da..." şeklinde konuştu.
Jorge Jesus, büyük bir gelecek projesi olarak gördüğü Arap futbolundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nedenle kısa vadede Portekiz'e dönüş yapmayacağını ifade etti. Jorge Jesus ayrıca kendi oyuncusu Neymar ve rakip takım Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo için de çarpıcı ifadelerde bulundu.
Jorge Jesus, Neymar ile ilgili olarak, "Hiç şanslı değilim! Neymar ile sadece bir buçuk ay çalıştım. O alışılmışın dışında, türünün tek örneği. Liderlik etmesi kolay bir çocuk, çok tatlı ve anlayışlı. Futbol dışındaki hayatı kendi bildiği gibi.'' dedi.
Neymar'ı Cristiano Ronaldo ile kıyaslayan Jesus, ''Neymar, futbol tutkusuna öncelik veren Cristiano Ronaldo'nun tam tersi. Neymar başka şeyler konusunda daha tutkulu ve özel hayatına öncelik veriyor. Ama bir oyuncu olarak muhteşem. Ve bir erkek olarak da..." şeklinde konuştu.