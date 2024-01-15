Jorge Jesus'tan Neymar ve Ronaldo kıyası

"Hiç şanslı değilim! Neymar ile sadece bir buçuk ay çalıştım. O alışılmışın dışında, türünün tek örneği. Liderlik etmesi kolay bir çocuk, çok tatlı ve anlayışlı. Futbol dışındaki hayatı kendi bildiği gibi.'' dedi.

Neymar'ı Cristiano Ronaldo ile kıyaslayan Jesus, ''Neymar, f utbol tutkusuna öncelik veren Cristiano Ronaldo'nun tam tersi. Neymar başka şeyler konusunda daha tutkulu ve özel hayatına öncelik veriyor. Ama bir oyuncu olarak muhteşem. Ve bir erkek olarak da ..." şeklinde konuştu.