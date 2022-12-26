Jorge Jesus'tan neşter; Kadroda rotasyona gidiyor

Trabzonspor karşısında ortaya konulan futboldan memnun olmayan Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un, kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.Derbide Miguel Crespo kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Portekizli oyuncunun yerine Hatayspor karşısında orta sahada İsmail Yüksek ve Miha Zajc'dan birisi görev yapacak.Formsuz görünen Batshuayi'nin yerine Valencia'nın da yeniden ilk 11'e monte edilmesi bekleniyor.