Jorge Jesus'tan Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus, kendisi için düzenlenen imza töreninde Mesut Özil ile ilgili gelen soruya cevap verdi.



Bir basın mensubunun, "Mesut Özil ile ilgili fikri nedir?" şeklindeki sorusuna cevap veren Jorge Jesus, "Futbolda tabii ki geçmişteki başarılar önemlidir. Referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil de çok iyi bir geçmişe sahip. Benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynen devam edeceğim." diye konuştu.



Portekizli teknik adam ayrıca, "Burada önemli olan Jorge Jesus ya da Mesut Özil değil. Burada önemli olan Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'deki oyuncularla oynayacağım." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbolu sarı-lacivertli forma altında bırakmak istediğini söylemişti.



