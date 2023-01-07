Jorge Jesus bir yandan hücum planlarını hazırlarken bir yandan da Galatasaray'ı analiz ediyor.Savunmayı önde kuran Fenerbahçe, arkasına atılan toplarda birçok kez sorun yaşamış ama ofsayt tuzağıyla çoğu tehlikeyi atlatmıştı. Portekizli teknik adamın ilk uyarısı ise Dries Mertens üzerinden gerçekleşti.Belçikalı yıldız oyuncunun savunma arkasına atacağı toplar için defans dörtlüsünü uyaran deneyimli çalıştırıcı, ofsayt tuzağını bu maçta da sürdürüp oyun sisteminden taviz vermeyeceği öğrenildi.Jesus, takımından savunma ve hücumda birlikte hareket etmelerini isterken oyuncularına 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamadan, mücadeleyi bırakmadan sahada olmaları emrini de verdi.