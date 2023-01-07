Jorge Jesus'tan Mertens uyarısı!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, ofsayt taktiğini yine devreye sokarken bir yandan da savunmadaki isimleri Galatasaray'ın silahlarına karşı tek tek hazırlıyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan Mertens uyarısı!
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07 Ocak 2023 12:29
Jorge Jesus bir yandan hücum planlarını hazırlarken bir yandan da Galatasaray'ı analiz ediyor.

MERTENS UYARISI

Savunmayı önde kuran Fenerbahçe, arkasına atılan toplarda birçok kez sorun yaşamış ama ofsayt tuzağıyla çoğu tehlikeyi atlatmıştı. Portekizli teknik adamın ilk uyarısı ise Dries Mertens üzerinden gerçekleşti.

TAVİZ YOK!

Belçikalı yıldız oyuncunun savunma arkasına atacağı toplar için defans dörtlüsünü uyaran deneyimli çalıştırıcı, ofsayt tuzağını bu maçta da sürdürüp oyun sisteminden taviz vermeyeceği öğrenildi.

90 DAKİKA BOYUNCA KONSANTRASYON

Jesus, takımından savunma ve hücumda birlikte hareket etmelerini isterken oyuncularına 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamadan, mücadeleyi bırakmadan sahada olmaları emrini de verdi. 

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