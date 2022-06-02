Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı transferlerinden Mergim Berisha'nın kaderi, Jorge Jesus ile tersine dönebilir. Sarı-Lacivertliler, sezon başında 5 milyon euro ödediği ve beklediği verimi alamadığı Mergim Berisha'yı kiralık göndermeyi planlarken Jorge Jesus'tan aksi bir karar çıktı.



MERGİM BERİSHA KARARI JORGE JESUS'A TAKILDI



Fenerbahçe'de Jorge Jesus sazı eline aldı bile! Takımda yer alan tüm futbolcularla ilgili detaylı analizler çıkaran Portekizli kurt hoca, ilk radikal kararını Mergim Berisha ile verdi. Fenerbahçe yönetiminin Mergim Berisha kararı, Jorge Jesus'a takıldı.



ÇİFT FORVETLİ SİSTEMDE DENENECEK



Sarı-Lacivertlilerin düzenli forma giyeceği bir takıma kiralamayı planladığı Mergim Berisha, Jorge Jesus'un sürpriz kararıyla takımda kalıyor. 4-1-3-2 formasyonunda çift forvetli sistemi benimseyen Jorge Jesus, mutlaka bir forvet transferi isterken, Mergim Berisha'yı da ikinci forvet olarak deneyecek.



YENİ SEZONU İPLE ÇEKİYOR



İsmail Kartal döneminde iyice gözden düşen Mergim Berisha'nın, Portekizli teknik adamın gelişine en çok sevinen isimler arasında yer aldığı ve yeni sezonu iple çektiği belirtiliyor.



MERGİM BERİSHA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıkan Mergim Berisha, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-Lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.



