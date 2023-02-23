Jorge Jesus'tan Konyaspor maçı öncesi çarpıcı karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor maçına üçlü savunma ile çıkma kararı aldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan Konyaspor maçı öncesi çarpıcı karar
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23 Şubat 2023 13:16
Erteleme maçında cumartesi günü Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un 11'i ve taktik dizilişi netleşmeye başladı.

Galatasaray'la aradaki 9 puanlık farkı yeniden 6'ya düşürmek isteyen kurt hoca, kritik mücadele öncesindeki son idmanlarda üçlü savunma üzerinde duruyor. Serdar Aziz-Attila Szalai ve iyileşen Luan Peres'e Konya maçında şans vermesi beklenen Portekizli, Ferdi ve Rossi kanatlarıyla topu hücuma taşıyacak. Arao-Crespo ikilisinin önünde ise Zajc olacak. Ancak istatistikler 3'lü savunma konusunda alarm veriyor.

GOL DE AZALIYOR

Süper Lig'de bu sezon 21 maça çıkan sarı-lacivertliler, 14 kez dörtlü, 7 kez ise üçlü savunmayı tercih etti. Kanarya, puan kaybı yaşadığı 7 maçın 4'ünde üçlü savunma ile oynadı; kaybedilen 4 maçın 3'ünde de aynı diziliş vardı. Ayrıca dörtlü defans dizilişiyle başlanan 14 karşılaşmada 46 gol atan ve ortalaması maç başına 3.2'ye çıkan Kanarya, diğer 7 maçta sadece 6 kez gol sevinci yaşadı ve 0.85'lik kötü bir istatistik yakaladı. 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetinden sonra 4'lüye dönen Fener, son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puanı hanesine yazdırmıştı.



 
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