Jorge Jesus'tan kısıtlı rotasyon!

Bu sezon rotasyon uygulamasıyla rakipleri tarafından da çözülemez bir takım olan Fenerbahçe 'de Teknik Direktör Jorge Jesus, Larnaca ve Karagümrük maçlarında farklı bir yönteme gitti.Eksiklerin de çokluğuyla iki maç arasında fazla rotasyon uygulanmadı, sadece 3 oyuncu değişti. Larnaca ve Karagümrük maçları arasında 68 saatlik bir süre vardı.Bu 68 saatlik sürede takım hem mental hem de fiziksel olarak toparlanmaya çalıştı. Zor bir süreç olsa da Jorge Jesus'un takımı, rakip filelere 7 gol bıraktı. Larnaca'ya 2 gol atan sarı-lacivertliler, Karagümrük filelerini de 5 kez sarstı. Yalnızca Larnaca maçında ilk 11'de olan Batshuayi, Rossi ve Alioski, Karagümrük mücadelesinde yedek kaldı.UEFA Avrupa Ligi'nde yarın AEK Larnaca'ya konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. 1 günlük iznin ardından Jorge Jesus idaresindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla start aldı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Peres, Arao, Mert Hakan ve Joshua King özel program dahilinde çalıştı.Sarı-lacivertli takımda bu sezon golleriyle takımını sırtlayan Enner Valencia dikkat çekiyor. Şimdiden ligde 10 golle krallık koltuğunda öne çıkan Valencia, en iyi sezonlarından birini yaşıyor. 2020'de geldiği Fenerbahçe'de 82 resmi maçta 37 gol, 12 asistlik bir performans yakalayan Ekvardorlu futbolcu, maç başına 0.45'lik bir gol ortalamasına sahip. Bu sezonun özeline bakıldığında da, 14 maçta 11 gol, 2 asistle oynayan tecrübeli yıldız, 13 gole direkt etki etti.